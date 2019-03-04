Доверчивая хабаровчанка продала свой телефон, но деньги за него не получила

СЕГОДНЯ 06:41 2019-03-04T06:41:40+03:00

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К полицейским в Хабаровске за помощью обратилась горожанка, ставшая жертвой мошенничества. Потерпевшая рассказала, что она продавала свой гаджет и для этого разместила объявление в соцсети. Вскоре нашлась покупательница, с которой они договорились встретиться.

- Девушка пришла в назначенное место. Когда дело дошло до расчета, она продиктовала злоумышленнице номер карты, та в свою очередь показала выписку в подтверждение оплаты. Потом покупательница забрала телефон и ушла. Заявительница, когда вернулась домой, выяснила, что деньги на ее счет не поступили, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб владелица гаджета оценила в 50 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к преступлению причастна 25-летняя местная жительница. У нее при обыске обнаружили гаджет. В отношении девушки завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На время расследования с фигурантки взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU