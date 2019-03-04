2019-03-04T07:18:00+03:00
Спорт

Юный тхэквондист из Хабаровского края взял «бронзу» на Всероссийском турнире

Тимофей Киселев стал лучшим среди спортсменов 11-13 лет
Ольга КИВА
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Юный тхэквондист из Хабаровского края взял «бронзу» на Всероссийском турнире ФОТО: Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского краяЮный тхэквондист из Хабаровского края взял «бронзу» на Всероссийском турнире ФОТО: Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края
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Восемь юных спортсменов отправились из Хабаровского края в Москву на Всероссийский турнир по тхэквондо WT «Патриот». Только один из них вошел в тройку лидеров среди ребят в возрасте 11-13 лет. Поздравления принимает Тимофей Киселев.

- Тимофей впервые выступил на таком крупном турнире. К слову, побороться за победу приехали около двух тысяч участников от Калининграда до Камчатки, а также Узбекистана, Киргизстана, Армении и Белоруссии. Наш спортсмен одолел сильного соперника из Московской области и завоевал медаль всероссийских соревнований, - рассказал Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края.

Конкуренция на турнире была большая. Здесь были сильнейшие команды страны, именитые гости и судьи. Победителей определяли в четырех возрастных группах.

Отметим, что ближайшие соревнования по тхэквондо ВТ пройдут в краевом центре 2-4 марта – чемпионат и первенство Хабаровского края. В мае Хабаровск впервые в истории будет принимать первенство России по тхэквондо ВТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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