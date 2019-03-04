2019-03-04T08:48:47+03:00
Общество

«Управляйки» появятся у всех домов в Хабаровском крае

Назначать их будут муниципальные власти
Ольга КИВА
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«Управляйки» будут у всех домов в Хабаровском крае«Управляйки» будут у всех домов в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае назначать управляющие компании для «бесхозных» домов будут муниципальные власти. Такими полномочиями их наделили после принятия поправок в Жилищный кодекс России. Внимание чиновников к многоквартирникам потребуется, если не состоится собрание собственников или открытый конкурс.

- Многоэтажки могут остаться без «управляйки», например, из-за отзыва лицензии у компании или когда жильцы решили поменять форму управления. В этом случае собственники получают электричество, газ и тепло, но, как правило, сам дом остается без необходимого текущего ремонта, вывоза мусора, уборки подъездов, обслуживания в зимнее время года, - отметили в пресс-службе правительства края.

Для сравнения, раньше нужно было объявлять и проводить открытые конкурсы по отбору УК или созывать общие собрания собственников. Теперь же назначать управляющую компанию для «брошенного» дома будут непосредственно местные власти. Для этого они сформируют реестр компаний, которые войдут в резерв и будут назначаться домам, оставшимся без управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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