На Камчатке пьяный парень рискует превратиться из хулигана в убойного уголовника
На Камчатке 20-летний житель краевого центра предстанет перед судом по делу о посягательстве на жизнь правоохранителя. По предварительным данным, фигурант в сентябре 2018 года в пьяном состоянии учинил хулиганство на улице Войцешека. Однако разбирательства по административному делу не хотел. Чтобы избавиться от проблемы, он нашел радикальный способ – хотел ударить сотрудника Росгвардии ножом.
- Попытка членовредительства подозреваемому не удалась. Правоохранитель смог отразить удар. Во время следствия выяснилось, что молодого человека ранее уже привлекали к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
На данный момент расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении. Если вину задержанного удастся доказать перед служителями Фемиды, то он рискует угодить за решетку на срок до 20 лет или вовсе пожизненно лишиться свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU