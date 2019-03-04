2019-03-04T12:28:14+03:00
Происшествия

На Камчатке пьяный парень рискует превратиться из хулигана в убойного уголовника

Молодой человек не хотел административного разбирательства и кинулся с ножом на росгвардейца
Ольга КИВА
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На Камчатке пьяный парень из хулигана рискует превратиться в убойного уголовникаНа Камчатке пьяный парень из хулигана рискует превратиться в убойного уголовникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке 20-летний житель краевого центра предстанет перед судом по делу о посягательстве на жизнь правоохранителя. По предварительным данным, фигурант в сентябре 2018 года в пьяном состоянии учинил хулиганство на улице Войцешека. Однако разбирательства по административному делу не хотел. Чтобы избавиться от проблемы, он нашел радикальный способ – хотел ударить сотрудника Росгвардии ножом.

- Попытка членовредительства подозреваемому не удалась. Правоохранитель смог отразить удар. Во время следствия выяснилось, что молодого человека ранее уже привлекали к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На данный момент расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении. Если вину задержанного удастся доказать перед служителями Фемиды, то он рискует угодить за решетку на срок до 20 лет или вовсе пожизненно лишиться свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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