Пассажиры чудом не сгорели вместе с автобусом в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-04T08:54:55+03:00

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Сегодня, 4 марта, день в краевой столице начался с чрезвычайного происшествия. В центре города по пути от остановки «Железнодорожный вокзал» до «Дальэнергомаша» прямо на дороге загорелась маршрутка. Машина двигалась по маршруту №52. Предварительно известно, что огонь возник в двигателе, а потом постепенно переместился в салон.

Как сообщили очевидцы, водитель успел остановить машину в парковочном кармане до того, как пламя полностью охватило салон. Проезжающие автомобилисты и пешеходы наблюдали, как автобус выгорает снаружи и внутри, от него шли густые клубы черного дыма.

На данный момент известно, что все пассажиры и водитель успели покинуть салон. Никто из людей во время происшествия не пострадал. Автоинспекторы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, выясняют причины пожара. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU