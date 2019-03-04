Локомотивное депо в Комсомольске примет самые мощные тепловозы

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-04T10:40:20+03:00

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В локомотивное депо Комсомольска-на-Амуре прибудут самые мощные тепловозы серии 3ТЭ25К2М. Всего в пользование железнодорожников поступит 12 локомотивов, которые предназначены специально для работы на Байкало-Амурской магистрали.

Как отметили в министерстве промышленности и транспорта края, опытный образец тепловоза обкатали еще год назад. Результаты понравились специалистам и они решили, что такими локомотивами нужно пополнить местный железнодорожный парк. К слову, в Комсомольске он довольно старый и давно требует обновления.

Отметим, что новые тепловозы направят для работы на грузонапряженном участке "Волочаевка-2 – Комсомольск – Ванино". В целом, в 2019 году на Дальневосточной железной дороге собираются пополнить тяговый подвижной состав 42 новыми тепловозами. На эти цели собираются потратить больше семи с половиной миллиардов рублей.

В рамках инвестиционной программы продолжат обновление железнодорожной инфраструктуры БАМа на участках "Тында – Комсомольск-на-Амуре – Ванино – Волочаевка-2".

ИСТОЧНИК KP.RU