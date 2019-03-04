2019-03-04T10:38:56+03:00
Происшествия

Жительница Амурска купила телефон и стала фигуранткой уголовного дела

Она знала, что гаджет краденный, но ничуть этим не смутилась
Ольга КИВА
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Жительница Амурска купила телефон и стала фигуранткой уголовного делаЖительница Амурска купила телефон и стала фигуранткой уголовного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за одного телефона молодой человек и 43-летняя женщина стали фигурантами уголовного дела. Первый продал горожанке гаджет и предупредил, что он краденный. Подозреваемая ничуть не смутилась, взяла технику, отдала деньги и автоматически попала под уголовную статью «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».

- Во время расследования также вышли на 30-летнюю горожанку, которая, по версии следствия, украла телефон. Потом продала его молодому человеку, а тот в свою очередь перепродал его 43-летней фигурантке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовные дела уже возбудили и расследуют. Если вину задержанных признают, им грозит тюремный срок до двух лет. На время разбирательств все подозреваемые будут находиться на свободе под подпиской о невыезде. Похищенный телефон изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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