2019-03-04T10:37:58+03:00
Общество

В Хабаровском крае будут прививать культуру безопасного труда

Этот и другие вопросы безопасности на производстве обсудят на профильных площадках
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае будут прививать культуру безопасного трудаВ Хабаровском крае будут прививать культуру безопасного трудаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае с 15 по 20 апреля пройдет неделя охраны труда. Во время мероприятия в регионе будут работать дискуссионные площадки, пройдут пятиминутки по правилам безопасности на рабочих местах, а в учебных заведениях для студентов организуют тематические квесты. Также пройдет выставка средств индивидуальной защиты и мастер-классы.

- В течение недели специалисты в области охраны труда, представители вузов и общественных объединений обсудят вопросы безопасности на производстве, новые тенденции развития системы охраны труда и повышение качества обучения в этой сфере. Особое внимание уделят несчастным случаям на производстве, формированию культуры безопасного труда и воспитанию нового поколения специалистов по охране труда, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В завершение недели по охране труда подведут итоги и наградят победителей конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей». Также будут чествовать победителей краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций, городских округов и районов края, студенческих работ в области охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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