В Хабаровском крае будут прививать культуру безопасного труда

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-04T10:37:58+03:00

Этот и другие вопросы безопасности на производстве обсудят на профильных площадках

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае с 15 по 20 апреля пройдет неделя охраны труда. Во время мероприятия в регионе будут работать дискуссионные площадки, пройдут пятиминутки по правилам безопасности на рабочих местах, а в учебных заведениях для студентов организуют тематические квесты. Также пройдет выставка средств индивидуальной защиты и мастер-классы.

- В течение недели специалисты в области охраны труда, представители вузов и общественных объединений обсудят вопросы безопасности на производстве, новые тенденции развития системы охраны труда и повышение качества обучения в этой сфере. Особое внимание уделят несчастным случаям на производстве, формированию культуры безопасного труда и воспитанию нового поколения специалистов по охране труда, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В завершение недели по охране труда подведут итоги и наградят победителей конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей». Также будут чествовать победителей краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций, городских округов и районов края, студенческих работ в области охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU