2019-03-04T11:22:23+03:00
Общество

В Хабаровске надеются со второго раза найти компанию для перевозок дачников по Амуру

На организацию речных перевозок выделили около 40 миллионов рублей
Ольга КИВА
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В Хабаровске надеются со второго раза найти компанию для перевозок дачников по АмуруВ Хабаровске надеются со второго раза найти компанию для перевозок дачников по АмуруФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске со второй попытки хотят найти компанию, которая займется перевозками дачников на левый берег. Объявленный ранее аукцион не состоялся, так как заявку на выполнение услуг подал только один кандидат – ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Ее отклонили по техническим причинам.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, заявки от участников второго аукциона будут принимать до 14 марта. В конце месяца после рассмотрения заявок объявят результаты. Компания, которая выиграет аукцион получит право доставлять дачников на левый берег Амура.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом, никаких принципиальных изменений в организации перевозки дачников не ожидается. Как и прежде, по условия контракта компании, выигравшей аукцион, нужно будет обслуживать три маршрута территории города до островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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