Мобильные телефоны довели рецидивиста в Хабаровском крае до ареста

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-04T10:57:49+03:00

Задержанный влез в помещение через окно, когда хозяев не было дома

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Житель Солнечного района стал арестантом из-за кражи двух телефонов. Фигуранту всего 31 год, но в его прошлом уже были судимости. Мужчина нигде не работал и, видимо, однажды решил поживиться за счет чужого имущества.

- По версии следствия, задержанный влез через окно в комнату общежития, пока хозяев не было дома. Из помещения мужчина стащил два гаждета общей стоимостью 40 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное фигурант продал своим знакомым, а на вырученные деньги жил какое-то время. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств подозреваемый будет находиться под арестом. Если суд признает его виновным, то сельчанин может лишиться свободы на срок до шести лет. Телефоны уже нашли вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU