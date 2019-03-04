2019-03-04T14:20:01+03:00
Происшествия

Полиция Еврейской автономии заинтересовалась самообслуживанием в одном из областных моргов

Родственники и близкие самостоятельно вынуждены отвозить покойников в морг
Мария ИГНАТЬЕВА
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Полиция Еврейской автономии заинтересовалась самообслуживанием в одном из областных морговПолиция Еврейской автономии заинтересовалась самообслуживанием в одном из областных морговФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 4 марта общественность потрясла новость о том, что в Еврейской автономной области умерших людей в морг везут сами родственники. Специализированные компании отказываются работать по вечерам. В Ленинском районе такие услуги оказывает одна фирма. У них свой принцип работы: если смерть наступила ночью – везите сами. Полицейские и медики отказываются перевозить тела усопших в морг – это не входит в их полномочия.

- По данному факту мы проводим проверку. Конечно, полиция и медицинские сотрудники трупы не вывозят. Этим должны заниматься специальные компании, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО. – Как ни странно, но с такими жалобами к нам люди не обращались. Но эта проблема, над которой мы будем плотно работать.

Примечательно, что на режим «самообслуживания» с наступлением темноты переходит и сам морг. Там, кстати, на видном месте даже висит записка-инструкция, как пользоваться специализированными холодильными камерами.

- Привезите труп, включите холодильник. За холодильником слева нажмите верхнюю кнопку до упора и подождите пока загудит, - коротко и ясно инструктируют в записке.

Кто виноват в сложившийся ситуации будут разбираться сотрудники полиции и прокуратуры. На это у них уйдет около 10 дней. «Комсомолка» продолжит следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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