СЕГОДНЯ 01:56 2019-03-05T01:56:10+03:00

Погода в Хабаровске на 5 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Плюсовые температуры наблюдаются на юге края и в столице ЕАО

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Высокое атмосферное давление опять определяет погоду в регионе. Это означает, что в атмосфере солнечная, теплая весна. Ветер умеренный и лишь на морском побережье наблюдается усиление порывов. И такая тенденция сохранится и далее.

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +4+6.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +6+8.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем 0+2.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем 0-2.

В Чегдомыне возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -6-8.

ИСТОЧНИК KP.RU