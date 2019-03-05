СЕГОДНЯ 02:29 2019-03-05T02:29:26+03:00

Мужчине 77 лет, родные видели его в последний раз 1 марта

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В Хабаровске пропал 77-летний Новиков Анатолий Петрович. Согласно информации, поступившей в распоряжение поисковиков, мужчину видели в последний раз на прошлой неделе, 1 марта. По информации, предоставленной близкими пенсионера, предполагаемое место пропажи – это территория первого микрорайона.

В Хабаровске пропал Новиков Анатолий Петрович ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

- По предварительным данным, одет мужчина был в светлую куртку, кожаную кепку, штаны зимние, кроссовки зимние. Из примет – телосложение худощавое, рост 170 сантиметров, волосы короткие и седые. В руках у пенсионера находился костыль, - рассказали в ПСО «Амур-Поиск».

К жителям краевой столицы обращаются с просьбой помочь в поисках Анатолия Петровича. Если вы знаете о местонахождении пенсионера или желаете присоединиться к поисковой работе, пожалуйста, позвоните по телефону 8-909-870-02-03 или 8-909-857-63-00. Любая информация может оказаться чрезвычайно полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU