Горящий диван надымил в многоэтажке в поселке ЕАО
Накануне, 4 марта, помощь пожарных потребовалась жильцам многоквартирного дома в поселке Кульдур. Одна из обитательниц пятиэтажки почуяла запах дыма, которым был окутан подъезд, и вызвала пожарных. Женщина живет этажом выше той квартиры, где случилось возгорание. Собственница успела самостоятельно выйти на улицу до приезда огнеборцев.
- Жильцам из квартир на верхних этажах помогли эвакуироваться спасатели. Пожарные осмотрели дом, нашли очаг возгорания – горящий диван. Они быстро потушили пламя и не дали ему распространиться на другие жилые помещения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал. На данный момент сотрудники пожарной инспекции выясняют причины возгорания и устанавливают виновного. Проверка инцидента продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU