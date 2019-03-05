СЕГОДНЯ 02:49 2019-03-05T02:49:36+03:00

Горящий диван надымил в многоэтажке в поселке ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Накануне, 4 марта, помощь пожарных потребовалась жильцам многоквартирного дома в поселке Кульдур. Одна из обитательниц пятиэтажки почуяла запах дыма, которым был окутан подъезд, и вызвала пожарных. Женщина живет этажом выше той квартиры, где случилось возгорание. Собственница успела самостоятельно выйти на улицу до приезда огнеборцев.

- Жильцам из квартир на верхних этажах помогли эвакуироваться спасатели. Пожарные осмотрели дом, нашли очаг возгорания – горящий диван. Они быстро потушили пламя и не дали ему распространиться на другие жилые помещения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал. На данный момент сотрудники пожарной инспекции выясняют причины возгорания и устанавливают виновного. Проверка инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU