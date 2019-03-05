СЕГОДНЯ 03:26 2019-03-05T04:49:34+03:00

В Хабаровске нашли опасную говядину, доставленную из Москвы Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровске обнаружили партию говядины, зараженной опасными бактериями. Предварительно известно, что больше 30 килограммов мяса доставили в краевую столицу производители из Москвы. Нашли некачественную продукцию во время очередного мониторинга на предприятии по переработке и хранению мясной продукции.

- На пробы взяли мясо из партии говядины бескостной мороженой. В результате лабораторных исследований выяснилось, что в продукции есть бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, эксперты отметили общую бактериальную зараженность микробами, превышающую допустимые нормы, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора.

По итогу проверки результаты исследований внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к системам «Веста» и «Сирано» есть у ветеринарной службы края, контролирующей оборот продукции животного происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU