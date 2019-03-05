«Управляйки» Минобороны в лидерах коммунального антирейтинга в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:47 2019-03-05T04:48:34+03:00

В общей сложности долги УК и ТСЖ превышают 90 миллионов рублей

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В Хабаровском крае опубликовали антирейтинг управляющих компаний и ТСЖ. В «черный» список попали организации, отличающиеся крайней недисциплинированностью в части оплаты услуг и высокой задолженностью перед поставщиком услуг. Практика показывает, что население оплачивает потребленную электроэнергию вовремя, а управляющие компании и ТСЖ не торопятся переводить деньги.

- В общей сложности сумма долга компаний сегодня превышает 90 миллионов рублей. В числе самых злостных неплательщиков «управляйки», подведомственные Министерству обороны РФ, работающие в Амурске, Бикине, Комсомольске-на-Амуре, Переяславке и Хабаровске. Их суммарная задолженность за энергоресурсы превышает 48 миллионов рублей, - рассказали в Хабаровскэнергосбыте.

Большие долги также у компаний МУП Хабаровска «УО МКД» - 16,1 миллиона рублей, ООО УК «Кировский» - 3,55 миллиона рублей и ООО «УК «Хабаровская» – 2,4 миллиона рублей. Более двух миллионов рублей составляет задолженность ООО «Тристо» из Комсомольска-на-Амуре.

Отметим, что в крае также составили рейтинг добросовестных плательщиков. Среди отличников ООО «ДВ-Союз», ООО УК «Северный округ», ООО «Единый Город» из Хабаровска, ООО УК «Амурлифт» из Комсомольска-на-Амуре, ТСЖ «Приморский» из Советской Гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU