2019-03-05T04:09:30+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае нашли способ сэкономить до 30% на стоимости топлива для ЖКХ

Снизить цену получилось за счет реформы в системе закупок
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае нашли способ сэкономить до 30% на стоимости топлива для ЖКХВ Хабаровском крае нашли способ сэкономить до 30% на стоимости топлива для ЖКХФото: Правительство Хабаровского края
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Закупать топливо для системы ЖКХ в Хабаровском крае теперь будут с экономией до 30 процентов. Это стало возможным в результате реформы в системе централизованных закупок. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, перемены произошли после ревизии, по итогу которой предыдущую схему поставок признали полностью нецелесообразной.

- Проверка показала, что практически на всех этапах схема закупок была экономически неэффективной. Чтобы исправить ситуацию, ликвидировали закрытый пул поставщиков, прекратили практику заключения рамочных договоров и закрытых запросов. Благодаря этому появилась реальная конкуренция среди продавцов нефтепродуктов на этапе подачи заявок, что повлияло и на цену, - сообщил Владимир Белов, советник губернатора края.

Сейчас специалисты решают, как перейти на быстрые расчеты, отказаться от механизма отсрочки платежей и установить платежную дисциплину в администрациях. Также в планах начать практику заключения договоров непосредственно с производителями топлива или крупными оптовыми компаниями.

Отметим, что в декабре 2018 года цена одной тонны дизтоплива для предприятий Николаевского района составляла почти 71 тысячу рублей. Сейчас сумма чуть превышает 53 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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