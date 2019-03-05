В Хабаровске последними шагами к Великому посту станут полевая кухня и «добрые блины»

СЕГОДНЯ 04:38 2019-03-05T04:45:51+03:00

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Верующие в Хабаровске уже готовятся к Великому посту – периоду, когда душа и тело человека должны подготовиться к большому празднику Пасхи. В этом году Великий пост начнется 11 марта, а перед этим по религиозным правилам пройдет подготовка – сыропустная седмица. Это значит, что в течение недели нужно примириться с ближними, простить им обиды, если таковые есть.

- К тому же Сырная седмица – это время, когда стоит посвятить себя добрым делам, общению с близкими, родными и друзьями. Перед Великим постом в краевой столице решили провести благотворительную акцию «Добрые блины». Суть ее сводится к тому, что все желающие могут поделиться вкусными блинами с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для этого нужно принести угощения в нижний храм Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, расположенном на Комсомольской площади, 9 марта с 12:00 до 17:00. Более подробная информация по телефону 8-909-808-07-02, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

На следующий день, 10 марта, в приходах Хабаровска устроят гуляния в честь окончания Сырной седмицы. На территории Христорождественского собора по окончании поздней Божественной литургии прихожан ждет полевая кухня и вкусная выпечка.

ИСТОЧНИК KP.RU