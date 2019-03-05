СЕГОДНЯ 04:55 2019-03-05T05:57:12+03:00

Делегаты из Хабаровского края обсудят бизнес и рождаемость на Дальневосточном женском форуме Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Чите с 16 по 17 апреля пройдет Дальневосточный женский форум «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов». Среди участников мероприятия представители профильных федеральных и региональных ведомств, союза женщин России и советов женщин, социально ориентированных НКО, корпораций, СМИ, главы районных администраций и руководители компаний.

Как сообщили в пресс-службе правительстве края, в программе мероприятия обсуждение национальных проектов на Дальнем Востоке. Особое внимание участники уделят таким направлениям, как «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Коснутся делегаты и вопросов социально-экономической жизни Дальневосточного региона, а также обсудят положительные и негативные факторы её успешного развития.

Гости форума смогут поделиться своими соображениями по созданию благоприятных условий для роста рождаемости, развитию инфраструктуры здоровой жизни и повышению эффективности первичной медико-санитарной помощи, развитию женского предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU