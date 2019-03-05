В банке Биробиджана случайно приняли фальшивую купюру

СЕГОДНЯ 05:21 2019-03-05T05:21:11+03:00

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В одном из банков Биробиджана полицейские изъяли фальшивую банкноту номиналом в одну тысячу рублей. У купюры нашлись признаки подделки, а экспертиза позже подтвердила, что ее просто распечатали на цветном принтере.

- По предварительным данным, фальшивую банкноту обнаружили при пересчете денег. Установили, что она попала в банк вместе с выручкой одного из магазинов. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителей области убедительно просят быть предельно внимательными при расчетах, а предпринимателей призывают устанавливать в магазинах приборы для распознания фальшивых купюр.

Если вы все-таки стали жертвами фальшивомонетчиков, то не пытайтесь их сбыть. Лучше обратитесь в банк и проверьте подлинность денег, иначе есть риск стать фигурантом уголовного дела. Если к вам в руки попала фальшивая купюра, сразу звоните в полицию. Информацию принимают по круглосуточному телефону доверия 2-03-02 и единым номерам 128 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU