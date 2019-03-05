2019-03-05T05:55:05+03:00
Спорт

«Бронзу» завоевал спортсмен из Хабаровского края на Зимней Универсиаде

Сергей Горланов вошел в тройку лидеров по итогам соревнований по спортивному ориентированию
Ольга КИВА
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«Бронзу» завоевал спортсмен в Хабаровский край на Зимней Универсиаде«Бронзу» завоевал спортсмен в Хабаровский край на Зимней УниверсиадеФото: Правительство Хабаровского края
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Спортсмен из Хабаровского края завоевал «бронзу» на Зимней Универсиаде в соревнованиях по спортивному ориентированию. К слову, этот вид спорта дебютировал на соревнованиях в этом году. Копилку побед пополнил Сергей Горланов.

- Я доволен результатом. Гонка была сложной с технической точки зрения, здесь много лыжных трасс, которые приходилось преодолевать на большой скорости. Мы долго ждали, когда наш вид спорта внесут в общую программу Универсиады. Для спортивного ориентирования это большой шаг в плане популяризации, - рассказал Сергей.

Отметим, что от Хабаровского края в Универсиаде участвуют пять спортсменов. Трое из них входят в состав национальной сборной по хоккею. Команда уже победила сборные Словакии и Японии, хороший результат в этих играх показал Игорь Руденков.

Напомним, всего в турнире участвуют более трех тысяч человек из 50 стран мира. Спортсменам предстоит разыграть 76 комплектов наград в 11 видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее, хоккее с мячом, шорт-треке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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