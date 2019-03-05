2019-03-05T06:04:19+03:00
Происшествия

Кондуктор-стажер в Комсомольске сбежал с работы вместе с выручкой

Полицейским женщина рассказала, что потратила деньги на выпивку и закуску
Ольга КИВА
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Кондуктор-стажер в Комсомольске сбежал с работы вместе с выручкойКондуктор-стажер в Комсомольске сбежал с работы вместе с выручкойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницу Комсомольска собираются судить за присвоение чужих денег. По версии следствия, 35-летняя задержанная устроилась кондуктором и, пока была стажером, умудрилась отличиться – прихватила выручку от продажи билетов и сбежала после рабочей смены.

- Оперативники вскоре нашли и допросили беглянку. Со слов горожанки стало ясно, что деньги она уже успела потратить на покупку алкоголя и продукты питания. В отношении женщины возбудили уголовное дело, расследование которого на данный момент уже закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Суда находчивая горожанка дожидается на свободе, потому что с женщины взяли обязательство о явке. Пока она ведет себя примерно. Если ее признают виновной, то в худшем случае комсомольчанка может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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