Хабаровск накроют «Амурские волны»

СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-05T08:11:30+03:00

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Хабаровск готовится принять участников VIII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». По традиции он пройдет с 27 мая по 2 июня. Помимо шествий духовых оркестров по центральной улице и большого плац-концерта у стен Спасо-Преображенского собора в программе будут и другие интересные выступления.

- Зрителей порадуют новыми концертами и, конечно же, зрелищным дефиле на площади Славы, - рассказал Олег Федосеев, гендиректор КГАУК «Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры». - С иностранными коллективами идет активная работа, осталось получить от них официальные подтверждения об участии в мероприятии.

Известно, что в краевой центр прибудут музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России под руководством заслуженного артиста страны, полковника Сергея Дурыгина и курсанты Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова. Коллективы прилетят с новой программой, куда войдут лучшие образцы российской и зарубежной музыки.

Напомним, в прошлом году в фестивале приняли участие 14 коллективов, это более 600 человек. В их числе гости из Монголии, Казахстана и стран Евросоюза. Также впервые прошел конкурс детских духовых оркестров.

ИСТОЧНИК KP.RU