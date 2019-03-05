Должница по алиментам в Хабаровском крае рискует стать уголовницей

СЕГОДНЯ 06:32 2019-03-05T06:47:58+03:00

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Жительница Амурского района оказалась в числе злостных неплательщиков алиментов. Женщину не раз предупреждали о том, что долг нужно погасить. Кроме того, ее привлекали к административной ответственности, заставили отработать 40 часов обязательных работ. Увы, долг в 30 тысяч рублей горе-мама так и не погасила.

- Когда более мягкие меры воздействия не дали нужного результата, приставы решили действовать более жестко. В отношении женщины завели уголовное дело за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

После разбирательства нерадивая мать может снова отправиться на исправительные или принудительные работы или лишиться свободы на срок до одного года. Подходящее наказание жительнице Амурского района назначит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU