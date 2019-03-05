2019-03-05T08:10:06+03:00
Общество

Директор хабаровского ЧОПа заплатил 17 миллионов рублей зарплаты своим сотрудникам

Долги работодателя копились с ноября 2018 года
Ульяна КОСКИНА
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Директор хабаровского ЧОПа заплатил 17 миллионов рублей зарплаты своим сотрудникамДиректор хабаровского ЧОПа заплатил 17 миллионов рублей зарплаты своим сотрудникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Долги по зарплате на частном охранном предприятии в Хабаровске пришлось выбивать прокуратуре. Руководитель ЧОПа забыл доплатить специалистам баснословную сумму и даже не пытался исправить ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, надзорный орган проверил, как соблюдают трудовое законодательство в организации. В итоге оказалось, что директор не дружит с установленными правилами и не платит зарплату своим сотрудникам. 61 человек, который числится в частной компании, не получал свои кровные с ноября прошлого года по январь нынешнего. В общей сложности сумма превысила 17 миллионов рублей. За это горе-директор получил выговор.

На данный момент задолженность перед работниками погашена полностью. В отношении юрлица и его руководителя возбудили административные дела за нарушения сроков выплаты зарплаты. Постановления находятся в краевой госинспекции труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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