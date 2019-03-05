Спецназовцы в Хабаровском крае устроили диверсию на аэродроме условного врага

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-05T08:15:30+03:00

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В Хабаровском крае прошли учения с участием бойцов спецназа Восточного военного округа. Задачу военным поставили предельно точно – организовать диверсию на полевом аэродроме условного врага. Чтобы осуществить задуманное бойцы осуществляли наблюдение с применением современного оптико-электронного комплекса «Ирония».

- Информацию о количестве людей во вражьем стане и расположении техники, собрали и передали в штаб. После этого расчеты комплексов наблюдения выполнили координацию действий групп специального назначения в ходе проведения диверсий, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди прочих задач спецназовцы также отработали задачи по скрытному перемещению. При этом они работали в парах и тройках, закладывали взрывчатку, искали и уничтожали линий связи «противника». Чуть позже бойцы отошли к точке эвакуации и на бронеавтомобилях «Тайфун», а после сделали марш-бросок в новый заданный район под прикрытием легкобронированных «Тигров».

ИСТОЧНИК KP.RU