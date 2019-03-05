Бездетным парам в Хабаровском крае помогут стать родителями

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-05T08:46:02+03:00

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В Хабаровском крае работает телефонная «горячая линия» по проблемам бесплодия и процедуре ЭКО. На вопросы семейных пар отвечают специалисты Перинатального центра. Чтобы получить консультацию, пожалуйста, позвоните по телефону (4212) 45-40-56.

Как отметили в администрации Комсомольска-на-Амуре, процедура ЭКО проводится за счет средств обязательного медицинского страхования в Перинатальном центре краевого министерства здравоохранения. Своевременное обращение к специалистам поможет раньше выявить пары, страдающие бесплодием. Для этой категории пациентов открыли специальные кабинеты медицинского обслуживания по бесплодному браку. Обследуют там как мужчина, так и женщин. В городе Юности такие кабинеты работают в женских консультациях № 1 и № 4.

Специалисты отмечают, что в случаях если женщина до 35 лет не смогла забеременеть, то семейная пара должна обратиться в кабинет по бесплодному браку. Женщинам старше 35 лет рекомендуют обратиться течение полугода, если зачать ребенка не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU