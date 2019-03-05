Матч «Амурские тигры» - «Красная Армия» 4 марта: хабаровчане уступили с разницей в одну шайбу

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-05T10:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, четвертого марта, «Амурские тигры» провели выездной матч на московском льду против «Красной Армии». К слову, последние обеспечили себе место в плей-офф и гарантировано начнут вторую часть чемпионата с четвертого места. А вот хабаровчане закрепили за собой 12 место в таблице.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Амур», на этот раз главным изменением в составе стало появление в воротах Артёма Мартынова. Однако перемены успеха не принесли, и уже на 13 минуте отличился Егор Корбит, а через семь минут Александр Чёрный забросил шайбу в пустые ворота дальневосточников. До минимума попытался сократить отставание капитан «тигров» Александр Гопиенко - 2:1.

Во втором периоде команды перешли на уровень вольной борьбы, совсем забыв про игру. Такие истории получают продолжение, но хоккеисты успокоились в раздевалках и на третий отрезок вышли дисциплинированными. Через некоторое время Леонид Климов изменил результат на табло - 3:1. Но это был ещё не конец. На последней минуте Юрий Крамаренко забросил великолепный гол, впрочем, для того, чтобы перевести игру в овертайм, его усилий было недостаточно. 3:2 - победа москвичей.

Заключительный матч регулярного чемпионата команды проведут между собой сегодня, 5 марта, в 17:00 по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU