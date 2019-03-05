2019-03-05T09:19:39+03:00
Общество

На кладбищах в Биробиджане пропадают вещи и случаются пожары

Городскую администрацию обязали навести порядок на общественных погостах
Ольга КИВА
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На кладбищах в Биробиджане пропадают вещи и случаются пожарыНа кладбищах в Биробиджане пропадают вещи и случаются пожарыФото: Алексей ФОКИН
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На кладбищах в Биробиджане устроили проверки, итоги которых оказались весьма плачевными. В городской администрации не уделяли погостам должного внимания и нарушали требования законодательства о погребении и похоронном деле. Так, в период с 20:00 до 9:00 кладбища не были закрыты для посещений, на территории отсутствуют специальные ограждения, препятствующие въезду транспорта ночью, но и это еще не все.

- На погостах не обеспечивали контроль за соблюдением общественного порядка, не принимали меры по предупреждению краж. К слову, в 2018 году случилось восемь хищений имущества с территории кладбища и четыре возгорания. Также на этих территориях демонтируют и меняют памятники без разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге в мэрию Биробиджана внесли представление об устранении нарушений законодательства. За исполнением требований следят сотрудники городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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