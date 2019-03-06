В Комсомольске-на-Амуре готовятся к волне сокращений работников
Волна сокращений грядет на предприятиях Комсомольска-на-Амуре. Однако в краевом комитете по труду и занятости населения уверяют, что высвобождаемые сотрудники без работы не останутся. Новое место они смогут подобрать на ярмарке вакансий, которая пройдет 23 марта с 10 до 13 часов в Доме Молодежи.
В мероприятии примут участие и местные работодатели, и крупные предприятия в регионе. Посетить ярмарку могут не только те, кто не попал под сокращение, но и все желающие. Посетители пройдут собеседования и заодно познакомятся с услугами центра занятости. Среди них профобучение, финансовая помощь при открытии собственного дела, общественные работы, профориентационное тестирование.
Центр занятости приглашает работодателей Дальнего Востока принять участие в ярмарке вакансий и заполнить пустующие рабочие места высококвалифицированными специалистами. Информация по телефону - 8 (4212) 54-00-09.
ИСТОЧНИК KP.RU