Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-05T13:17:07+03:00

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Сегодня, 5 марта, на вулкане Карымский в Елизовском районе произошел пепловый выброс. По предварительной информации, его высота составила до двух тысяч метров. Ветер отнес пепловый шлейф на северо–восток в сторону Кроноцкого залива. Жители близлежащих городов и поселков не ощутили последствий выброса. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, туристические компании уже предупредили об опасности походов на вулкан Карымский. На этот счет дали рекомендации воздержаться от прогулок по туристическим маршрутам и пролегающей поблизости местности.

Специалисты чрезвычайного ведомства убедительно просят жителей и гостей края соблюдать меры собственной безопасности во время походов на вулкан. Они напоминают, что в районе исполина может быть превышена норма концентрации газа при парогазовых выбросах. Также есть вероятность попасть в пеплопад при приближении к вулкану.

Напоминаем, что в экстренных случаях нужно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU