2019-03-05T13:17:07+03:00
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

Исполину присвоили оранжевый код опасности
Ольга КИВА
Поделиться:
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пеплаВулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пеплаФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 марта, на вулкане Карымский в Елизовском районе произошел пепловый выброс. По предварительной информации, его высота составила до двух тысяч метров. Ветер отнес пепловый шлейф на северо–восток в сторону Кроноцкого залива. Жители близлежащих городов и поселков не ощутили последствий выброса. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, туристические компании уже предупредили об опасности походов на вулкан Карымский. На этот счет дали рекомендации воздержаться от прогулок по туристическим маршрутам и пролегающей поблизости местности.

Специалисты чрезвычайного ведомства убедительно просят жителей и гостей края соблюдать меры собственной безопасности во время походов на вулкан. Они напоминают, что в районе исполина может быть превышена норма концентрации газа при парогазовых выбросах. Также есть вероятность попасть в пеплопад при приближении к вулкану.

Напоминаем, что в экстренных случаях нужно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для ликвидации второй смены в Хабаровском крае нужно построить более 30 школ
Хабаровчане начали голосовать за меры по развитию Дальнего Востока
Бизнесменам в Хабаровском крае надо сдать отчетность, чтобы получить льготный заем
Десятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 марта
Матч «Амурские тигры» - «Красная Армия» 4 марта: хабаровчане уступили с разницей в одну шайбу
В Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорог
На кладбищах в Биробиджане пропадают вещи и случаются пожары
Бездетным парам в Хабаровском крае помогут стать родителями
Спецназовцы в Хабаровском крае устроили диверсию на аэродроме условного врага
Директор хабаровского ЧОПа заплатил 17 миллионов рублей зарплаты своим сотрудникам
Хабаровск накроют «Амурские волны»
Тхэквондисты из Хабаровска выиграли краевой чемпионат
Должница по алиментам в Хабаровском крае рискует стать уголовницей
Кондуктор-стажер в Комсомольске сбежал с работы вместе с выручкой
«Бронзу» завоевал спортсмен из Хабаровского края на Зимней Универсиаде
В банке Биробиджана случайно приняли фальшивую купюру
Делегаты из Хабаровского края обсудят бизнес и рождаемость на Дальневосточном женском форуме
В Хабаровске последними шагами к Великому посту станут полевая кухня и «добрые блины»
В Хабаровском крае нашли способ сэкономить до 30% на стоимости топлива для ЖКХ
«Управляйки» Минобороны в лидерах коммунального антирейтинга в Хабаровском крае
В Хабаровске нашли опасную говядину, доставленную из Москвы
Спасатели в Хабаровском крае получили новый самолет-амфибию для тушения пожаров
Горящий диван надымил в многоэтажке в поселке ЕАО
В Хабаровске пропал Новиков Анатолий Петрович
Погода в Хабаровске на 5 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
Полиция Еврейской автономии заинтересовалась самообслуживанием в одном из областных моргов