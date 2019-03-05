Хабаровчане начали голосовать за меры по развитию Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-05T11:58:25+03:00

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Жители Хабаровского края продолжают принимать самое активное участие в формировании Национальной программы по развитию Дальнего Востока. Ранее каждый желающий мог внести свою лепту в формирование стратегического документа, разместив свое предложение на портале дв2025.рф. Сейчас начался очередной этап работы с сообщениями – голосование.

- Желающие могут поддержать предложение других участников проекта, поставив лайк под тем сообщением, с которым они согласны. По итогам голосования получится сформировать рейтинг актуальных и востребованных мер, которые внесут в стратегический документ, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в системе уже зарегистрировались почти 70 тысяч человек, сообщений на портале более 15,4 тысяч. Из них почти две с половиной тысяч предложений касаются развития Хабаровского края. Жители региона чаще высказывались насчет транспортного налога, тарифов на жилищно-коммунальные услуги и бензин, доступности авиасообщения, строительства новых качественных автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU