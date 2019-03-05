Бизнесменам в Хабаровском крае надо сдать отчетность, чтобы получить льготный заем

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-05T11:47:54+03:00

Тех, кто не отчитается, еще и оштрафуют

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Бизнесменам в Хабаровском крае напоминают о возможности получить льготный заем. Правда, для этого предпринимателям и руководителям организаций необходимо сдать отчетность, чтобы не выпасть из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как отметили в Фонде поддержки малого предпринимательства, организациям и частным бизнесменам, которые привлекают работников, необходимо подать сведения о среднесписочной численности сотрудников за 2018 год. Отчеты надо предоставить в налоговую по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Организациям, у которых не было сотрудников, сведения о среднесписочной численности работников также нужно сдавать в установленный срок. Если этого не сделать, придется платить штраф - 200 рублей за каждый непредоставленный документ. Должностных лиц могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU