Бизнесменам в Хабаровском крае надо сдать отчетность, чтобы получить льготный заем
Бизнесменам в Хабаровском крае напоминают о возможности получить льготный заем. Правда, для этого предпринимателям и руководителям организаций необходимо сдать отчетность, чтобы не выпасть из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как отметили в Фонде поддержки малого предпринимательства, организациям и частным бизнесменам, которые привлекают работников, необходимо подать сведения о среднесписочной численности сотрудников за 2018 год. Отчеты надо предоставить в налоговую по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Организациям, у которых не было сотрудников, сведения о среднесписочной численности работников также нужно сдавать в установленный срок. Если этого не сделать, придется платить штраф - 200 рублей за каждый непредоставленный документ. Должностных лиц могут привлечь к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU