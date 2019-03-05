2019-03-05T11:38:52+03:00
Общество

Десятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 марта

Большую часть ароматной продукции доставили из Нидерландов и Эквадора
Ольга КИВА
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Десятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 Марта ФОТО: Хабаровская таможняДесятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 Марта ФОТО: Хабаровская таможня
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В Хабаровск из-за границы доставили 179 тонн цветов к Международному женскому дню. Ароматные розы, хризантемы, гвоздики, лилии и другие растения вскоре поступят в магазины краевой столицы, а пока таможенники подсчитывают стоимость ввезенной продукции.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни, в общей сложности на территорию города ввезли цветов на сумму 1,3 миллиона долларов. К слову, в этом году количество ввезенной продукции меньше на 100 тонн – в 2017 году в Хабаровск доставили 279 тонн цветов.

Отметим, что большую часть продукции привезли из Нидерландов и Эквадора. Среди ароматного товара розы, хризантемы, гвоздики и лилии общим весом 135 тонн. Кроме того, ввезли партию орхидей в количестве две тонны. Также доставили 42 тонны цветов для составления букетов, что на пять тонн больше, чем в прошлом году. Среди них альстромерия, клематис, гидрангея, гипсофила, бруния и другие – всего 40 видов цветов. Из Японии везли азиатские лютики и цветы для составления и декора букетов общим весом 100 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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