СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-05T13:11:27+03:00

Для ликвидации второй смены в Хабаровском крае нужно построить более 30 школ Фото: Иван МАКЕЕВ

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Вторая смена в школах по всей стране должна быть ликвидирована к 2021 году. В Хабаровском крае этот процесс пока идет не так быстро, как хотелось бы. По словам министра просвещения РФ, переход на учебу в одну смену произойдет не скоро и потребует много затрат.

Для полного устранения второй смены в регионе до 2021 года предстоит построить 34 школы. Только десять из них приходятся на Хабаровск, остальные будут возведены в Комсомольске и других районах.

- Обозримая перспектива в части ликвидации второй смены если и есть, то она далекая. Очень хорошо, что у нас большой демографический прирост детей. Конечно, будем стараться это делать, надо понимать и отдавать себе отчет, что это большая затратность и достаточно серьезное продвижение вперед, - сказала Ольга Васильева, министр просвещения РФ.

Она также отметила, что одна из болевых точек в сфере образования края – старая инфраструктура, которая подлежит замене, капитальному ремонту, а также нехватка педагогов.

- Можно построить все, даже дворцы, но если нет содержания в образовании и нет педагогов, то ничего не получится. Вопрос кадров очень сложный не только для Дальнего Востока, но и для России, - отметила министр.

Напомним, что национальный проект «Образование» рассчитан до 2024 года. Задача – сделать отечественное образование конкурентоспособным и вывести Россию в топ-10 стран по качеству общего образования. Общий бюджет проекта – около 784,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU