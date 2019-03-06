Хабаровчане попросили построить школу в «Строителе»
Хабаровчане не единожды общались в городскую администрацию с просьбой построить в микрорайоне «Строитель» школу. Чтобы решить этот вопрос, стали искать участки. Подходящие варианты нашли, правда, оба оказались очень проблемными. На одном участке находится глубокий котлован, заполненный водой, а на втором - лодочная станция.
- В микрорайоне нет школ в шаговой доступности. Это результат опрометчивой деятельности не существующего больше «Дальспецстроя». Застройщик строил как можно больше жилых домов на отведенной территории, а об инфраструктуре не задумывался, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Сразу начать работы на участках не получится. Сначала придется выполнить подготовительные работы. Котлован нужно засыпать, и на это потребуется не менее 460 тысяч кубометров грунта. В целом работы по подготовке строительной площадки потребуют минимум 12 миллионов рублей. Для переноса лодочной станции и обустройства ее на новом месте потребуется около пяти миллионов рублей.
Отметим, что договор между городским департаментом архитектуры и правопреемником «Дальспецстроя» ГВСУ №6 уже заключили. Пока специалисты занимаются расчетами и планируют приступить к разработке проектно-сметной документации. Строительство собираются начать в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU