Хабаровчане попросили построить школу в «Строителе»

СЕГОДНЯ 05:23 2019-03-06T05:29:48+03:00

Два участка под стройку уже нашли, правда, они проблемные

Изменить размер текста: A A

Хабаровчане не единожды общались в городскую администрацию с просьбой построить в микрорайоне «Строитель» школу. Чтобы решить этот вопрос, стали искать участки. Подходящие варианты нашли, правда, оба оказались очень проблемными. На одном участке находится глубокий котлован, заполненный водой, а на втором - лодочная станция.

- В микрорайоне нет школ в шаговой доступности. Это результат опрометчивой деятельности не существующего больше «Дальспецстроя». Застройщик строил как можно больше жилых домов на отведенной территории, а об инфраструктуре не задумывался, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сразу начать работы на участках не получится. Сначала придется выполнить подготовительные работы. Котлован нужно засыпать, и на это потребуется не менее 460 тысяч кубометров грунта. В целом работы по подготовке строительной площадки потребуют минимум 12 миллионов рублей. Для переноса лодочной станции и обустройства ее на новом месте потребуется около пяти миллионов рублей.

Отметим, что договор между городским департаментом архитектуры и правопреемником «Дальспецстроя» ГВСУ №6 уже заключили. Пока специалисты занимаются расчетами и планируют приступить к разработке проектно-сметной документации. Строительство собираются начать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU