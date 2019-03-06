2019-03-06T04:08:46+03:00
Общество

Бассейн в хабаровской школе капитально отремонтируют на деньги спонсора

Бизнесмен готов потратить на реконструкцию шесть миллионов рублей
Ольга КИВА
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Бассейн в хабаровской школе капитально отремонтируют на деньги спонсораБассейн в хабаровской школе капитально отремонтируют на деньги спонсораФото: Администрация Хабаровска
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В хабаровской школе №80 наконец-то отремонтируют бассейн. Деньги на работы выделил один из местных бизнесменов. Спонсор готов раскошелиться ради детей на шесть миллионов рублей. На данный момент стороны обсуждают условия контракта по ремонту бассейна.

- Сейчас в помещении стены с облупившейся краской, плохая вентиляция, старая система водоподготовки, гидроизоляция разрушена. Все это строители будут приводить в порядок. Школу №80 построили в 1995 году. В бассейне проходили уроки физкультуры, сюда приходили поплавать ребятишки со всего микрорайона. Однако вот уже семь лет бассейн, как говорится, «закрыт на лопату», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в школе обучаются больше тысячи детей. Бассейн им просто необходим, потому что третий час физкультуры в рамках образовательной программы ученики могли бы посвятить плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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