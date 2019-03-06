Дерзкие лесорубы нагло разоряли лес в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:38 2019-03-06T04:07:02+03:00

За это арестовали имущество нарушителей на 15 миллионов рублей, самих злодеев лишили свободы

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«Черных» лесорубов из Бикинского района наказали за незаконную вырубку деревьев. Трое мужчин специально забрались в самую чащу и не поленились доставить туда бензопилы, сотовые телефоны и радиостанции на автомобилях. Незаконным промыслом они занимались с помощью грузовиков с крановыми установками и трактора.

- Организатором банды лесорубов был 42-летний житель Бикина. В дело он взял четырых родственников и друзей. Каждый из подельников выполнял определенную роль – один рубил деревья, другой маркировал и трелевал их, остальные следили за окружающей обстановкой, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В течение трех месяцев злодеи успели нарубить более 40 деревьев различных пород на особо охраняемой территории. Ущерб превысил 43 миллиона рублей. Вырубленную древесину фигуранты планировали продать за границу. Также лесорубы оборудовали себе зимовье, где хранили охотничий карабин и боеприпасы к нему. Оружие и патроны у них изъяли.

Суд приговорил организатора к четырем годам лишения свободы, трое подельников получили от трех до четырех с половиной лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Еще одного соучастника лишили свободы условно. Кроме того, имущество фигурантов – жилье, два легковых и три грузовых автомобиля, трактор, катер и иное имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей арестовали в счет возмещения причиненного государству ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU