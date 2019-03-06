2019-03-06T04:05:31+03:00
Общество

Начинающим бизнесменам в Хабаровске помогут избежать ошибок в стартапах

Для этого в городе устроят «краш-тест»
Ольга КИВА
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Начинающим бизнесменам в Хабаровске помогут избежать ошибок в стартапахНачинающим бизнесменам в Хабаровске помогут избежать ошибок в стартапахФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске собираются провести «краш-тест для бизнес-проектов». Цель мероприятия – оценить идеи начинающих и действующих предпринимателей с точки зрения бухгалтерского учета, кадрового потенциала, финансовой стойкости и маркетинговой стратегии. Подобное событие состоится в регионе второй раз. К слову, участники предыдущего «краш-теста» были очень благодарны экспертам за то, что те вовремя указали на ошибки и помогли запустить стартапы.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, один из победителей прошлогоднего мероприятия намерен открыть «Центр экологического сопровождения малого и среднего бизнеса». Организация будет заниматься разработкой природоохранной документации, расчетами и моделированием негативного воздействия на окружающую среду.

Заявки на участие в «краш-тесте» принимают до 7 марта 2019 года на сайте конкурса. Отметим, что в проекте должны быть отражены: бизнес-идея, финансовая составляющая, персонал и продвижение. Участвовать могут также те, у кого еще нет действующего бизнеса. Такие гости смогут присутствовать в «разборе» проектов в качестве слушателя и найти для себя инструменты продвижения своих идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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