Котельная в Хабаровске раскочегарилась до пожара
В минувшие сутки, 5 марта, пожарные расчеты в Хабаровске отправились тушить возгорание в котельной. Сообщение о происшествии поступило на пуль пожарно-спасательной службы в 20:44. Прибывшие огнеборцы увидели, что пламя разыгралось в пристройке к зданию с производственными и административными помещениями, расположенными на переулке Краснодарском.
- От котельной отапливалось железобетонное здание с административными офисами и складскими помещениями. Усмирить огненную стихию удалось в 21:45. Пламя занялось на площади 50 квадратных метров. Также от огня пострадало оборудование самой котельной. Из людей никто во время происшествия не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сотрудники Государственного пожарного надзора уже выясняют причины возгорания и ищут виновного.
Жителям города напоминают, что в случае пожара нужно звонить по телефонам «101» или «112».
ИСТОЧНИК KP.RU