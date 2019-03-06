2019-03-06T04:03:36+03:00
Происшествия

Котельная в Хабаровске раскочегарилась до пожара

Пламя повредило только оборудование
Ольга КИВА
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Котельная в Хабаровске раскочегарилась до пожараКотельная в Хабаровске раскочегарилась до пожараФото: Николай ХИЖНЯК
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В минувшие сутки, 5 марта, пожарные расчеты в Хабаровске отправились тушить возгорание в котельной. Сообщение о происшествии поступило на пуль пожарно-спасательной службы в 20:44. Прибывшие огнеборцы увидели, что пламя разыгралось в пристройке к зданию с производственными и административными помещениями, расположенными на переулке Краснодарском.

- От котельной отапливалось железобетонное здание с административными офисами и складскими помещениями. Усмирить огненную стихию удалось в 21:45. Пламя занялось на площади 50 квадратных метров. Также от огня пострадало оборудование самой котельной. Из людей никто во время происшествия не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники Государственного пожарного надзора уже выясняют причины возгорания и ищут виновного.

Жителям города напоминают, что в случае пожара нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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