На Хехцире под Хабаровском реанимируют горнолыжную базу

СЕГОДНЯ 04:58 2019-03-06T05:26:43+03:00

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Неработающую горнолыжную базу, расположенную на Хехцире под Хабаровском, собираются реконструировать. Сейчас в некогда процветающем спортивном комплексе «Спартак» нужно как минимум восстановить механизмы и линии подъемников, сами треки трасс, административные корпуса и другие строения.

- Проектировщики предлагают пробить на территории базы несколько трасс протяженностью до 17 километров. Самая длинная из них будет около 4,5 километра. Такие параметры позволят проводить соревнования на всероссийском и международном уровнях,- отметил Александр Даниелов, президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда.

Летом на территории спорткомплекса смогут заниматься вело- и мотоспортсмены. Для них собираются обустроить треки для маунтинбайка, фрирайда и мотокросса. Чтобы идея реконструировать горнолыжную базу воплотилась в жизнь, придется вывести из фонда 400 гектаров заповедной земли и найти инвестора. Первоначальная стоимость восстановления комплекса – более миллиарда рублей.

Отметим, когда автобан «Обход Хабаровска» достроят, жителям краевой столицы будет легче добираться на горнолыжную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU