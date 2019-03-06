2019-03-06T05:57:31+03:00
Общество

В Хабаровском крае распределят 50 миллионов рублей на благоустройство

Деньги выделят на социально значимые проекты в рамках программы поддержки местных инициатив
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае распределят 50 миллионов рублей на благоустройствоВ Хабаровском крае распределят 50 миллионов рублей на благоустройствоФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае закончился прием документов от муниципальных образований на участие в программе поддержки местных инициатив. К слову, в регионе ее реализуют уже шестой год. С 2014 по 2018 годы на конкурсной основе отобрали и воплотили в жизнь уже 185 проектов, потратив на них 325 миллионов рублей. Речь идет о благоустройстве парков и скверов, мест отдыха, спортивных и детских площадок, установлении опор освещения и других работах. В этом году на реализацию программы поддержки местных инициатив из краевого бюджета выделили порядка 50 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе правительства края, в этот раз поступило 66 заявок на финансирование проектов инициативных граждан из 14 районов. По условия программы, граждане и организации должны собрать сами не менее одного процента от требуемой суммы, пять процентов проекта профинансируют бюджеты поселений, до 93 процентов денег предоставляет правительство края по конкурсу. Один из основных критериев отбора проектов – это социальная значимость предлагаемой идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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