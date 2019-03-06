2019-03-06T06:41:09+03:00
Происшествия

Продавец цветов избил до полусмерти пьяного хабаровчанина

Пострадавшего нашли в районе детской железной дороги
Ольга КИВА
Поделиться:
Продавец цветов избил по полусмерти пьяного хабаровчанинаПродавец цветов избил по полусмерти пьяного хабаровчанинаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Хабаровчанин решил приятно скоротать вечер в одном их городских кафе, а в итоге оказался жертвой жестокого избиения. До полусмерти побитого пьяного мужчину нашли случайные прохожие. Потерпевший, когда в больнице пришел в себя, рассказал, что его избил малознакомый человек из того же кафе, где он отдыхал.

- Обидчик один из всей компании, с которой находился в увеселительном заведении, затеял ссору с потерпевшим. Мужчины решили выяснить отношения на улице. Потом сам же обвиняемый предложил прекратить конфликт и даже вызвался подвезти своего оппонента до дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако повез фигурант свою жертву не домой, а на пустырь в районе детской железной дороги. Там осужденный вытащил мужчину из машины и избивал до тех пор, пока потерпевший не потерял сознание. Вскоре мучителя задержали. Им оказался 28-летний продавец круглосуточного цветочного магазина. Расследование этого инцидента уже закончилось, суд над злодеем тоже прошел. Согласно приговору молодой человек проведет два года в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачника
В Хабаровске стартовал сезон «здоровых суббот»
Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском крае
Молодой рецидивист в Хабаровске не смог уйти из чужой квартиры с пустыми руками
Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 5 марта: хабаровчане удачно стартовали в серии «плей-офф»
Будущих ученых в Хабаровском крае будут готовить в специальных «опорных школах»
В Хабаровском крае распределят 50 миллионов рублей на благоустройство
Хабаровчане попросили построить школу в «Строителе»
На Хехцире под Хабаровском реанимируют горнолыжную базу
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к волне сокращений работников
Бассейн в хабаровской школе капитально отремонтируют на деньги спонсора
Дерзкие лесорубы нагло разоряли лес в Хабаровском крае
Начинающим бизнесменам в Хабаровске помогут избежать ошибок в стартапах
Котельная в Хабаровске раскочегарилась до пожара
Погода в Хабаровске на 6 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без существенных осадков
Для ликвидации второй смены в Хабаровском крае нужно построить более 30 школ
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Хабаровчане начали голосовать за меры по развитию Дальнего Востока
Бизнесменам в Хабаровском крае надо сдать отчетность, чтобы получить льготный заем
Десятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 марта
Матч «Амурские тигры» - «Красная Армия» 4 марта: хабаровчане уступили с разницей в одну шайбу
В Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорог