Продавец цветов избил до полусмерти пьяного хабаровчанина

СЕГОДНЯ 06:26 2019-03-06T06:41:09+03:00

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Хабаровчанин решил приятно скоротать вечер в одном их городских кафе, а в итоге оказался жертвой жестокого избиения. До полусмерти побитого пьяного мужчину нашли случайные прохожие. Потерпевший, когда в больнице пришел в себя, рассказал, что его избил малознакомый человек из того же кафе, где он отдыхал.

- Обидчик один из всей компании, с которой находился в увеселительном заведении, затеял ссору с потерпевшим. Мужчины решили выяснить отношения на улице. Потом сам же обвиняемый предложил прекратить конфликт и даже вызвался подвезти своего оппонента до дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако повез фигурант свою жертву не домой, а на пустырь в районе детской железной дороги. Там осужденный вытащил мужчину из машины и избивал до тех пор, пока потерпевший не потерял сознание. Вскоре мучителя задержали. Им оказался 28-летний продавец круглосуточного цветочного магазина. Расследование этого инцидента уже закончилось, суд над злодеем тоже прошел. Согласно приговору молодой человек проведет два года в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU