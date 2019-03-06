2019-03-06T07:52:15+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 5 марта: хабаровчане удачно стартовали в серии «плей-офф»

Игра с соперниками из Кемерово была очень напряженной
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 5 марта: хабаровчане удачно стартовали в серии «плей-офф»Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 5 марта: хабаровчане удачно стартовали в серии «плей-офф»Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
Изменить размер текста:

Вчера, 5 марта, хоккеисты «СКА-Нефтяник» провели первый матч в четвертьфинальной серии «плей-офф». Надо сказать, что старт «армейцы» взяли очень удачно, одолев кемеровский «Кузбасс». Хотя наставник команды соперников после матча регулярного первенства «СКА-Нефтяник» – «Кузбасс», 7 января этого года уверял, что его подопечные обыграют любую команду.

- Матчи с кемеровчанами «армейцам» всегда давались непросто. Эта встреча не стала исключением – соперники предложили агрессивный хоккей на высочайших скоростях и заставили хабаровчан отрабатывать в обороне в поте лица. Особенно мощным натиск был в первом тайме, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

«Армейцы» не расслаблялись, использовали свои шансы более прагматично и постоянно держали гостей в роли догоняющих. Во втором периоде хабаровчане за пять минут смогли трижды отправить мяч в ворота соперников. Кемеровчанам почти удалось сократить разрыв в счете до минимума, однако Юрий Шардаков разбил надежды «Кузбасса», поразив ворота – это был последний, шестой мяч. Итог игры - 4:6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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