В Хабаровске стартовал сезон «здоровых суббот»

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-06T08:54:43+03:00

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В Хабаровске 2 марта стартовал новый сезон еженедельной акции «Шаги здоровья». Она проходит в краевой столице с 2013 года с марта по ноябрь. Участником мероприятия может стать каждый, кому не безразлично собственное здоровье. Возраст, место работы и социальный статус не имеют значения.

- Во время акции для горожан по субботам организуют полезные прогулки по парковым зонам. Для этого разрабатывают специальные маршруты с учетом времени и нагрузки для разных возрастных категорий участников. На остановках маршрутов спортивные инструкторы проводят оздоровительные зарядки, чтобы горожане хорошо себя чувствовали и зарядились бодростью. Начинаются прогулки в 11:00, - рассказали в городском управлении здравоохранения.

В рамках акции также пройдут консультации хабаровчан о профилактике артериальной гипертонии, остеопороза и остеохондроза, ОРВИ и гриппа, сердечно-сосудистых заболеваний. Расскажут горожанам о важности рационального питания и об опасности сахарного диабета.

Еженедельный график мероприятий акции «Шаги здоровья» на сайте www.здоровыйхабаровск.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU