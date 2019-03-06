2019-03-06T08:19:29+03:00
Происшествия

Молодой рецидивист в Хабаровске не смог уйти из чужой квартиры с пустыми руками

После хмельного застолья парень прихватил с собой компьютер и телефон приятеля
Ольга КИВА
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Молодой рецидивист в Хабаровске не смог уйти из чужой квартиры с пустыми рукамиМолодой рецидивист в Хабаровске не смог уйти из чужой квартиры с пустыми рукамиФото: Олег ЗОЛОТО
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За помощью к полицейским в Хабаровске обратился горожанин, у которого пропали компьютер, системный блок и сотовый телефон. Со слов заявителя было ясно, что до пропажи имущества было хмельно застолье, потом очистительный сон, а после пробуждения начались поиски пропавшего.

- Оперативники вскоре выяснили, что к краже причастен тот самый гость, с которым накануне распивал спиртное потерпевший. Парню всего 20 лет, но несмотря на молодой возраст, он уже трижды фигурировал в уголовных делах по кражам и грабежам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На момент задержания подозреваемый успел продать технику. Однако и компьютер, и системный блок, и телефон все равно нашли и вернули законному владельцу. В отношении парня завели очередное уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. На время разбирательств подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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