Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-06T08:44:56+03:00

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Впервые Хабаровск посетила министр просвещения России. Ольга Васильева оценила качество образования в крае на четверку и нашла проблемные зоны.

- В Хабаровском крае реально хорошее качество образования по сравнению даже со многими другими регионами. Самое главное, что здесь все в развитии. Даже сейчас, находясь в этой школе (лицей «Звездный» - прим. ред.), видно, какие новые проекты по федеральной программе 2025 могут реализовывать на дальневосточной земле, и насколько они эффективны. Общее впечатление очень хорошее. Хабаровский край исторически имеет мощный потенциал, здесь живут хорошие, интересные люди, - сказала Ольга Васильева, министр просвещения РФ.

Болевыми точками в региональном образовании министр назвала старую инфраструктуру, которая подлежит замене, капитальному ремонту, а также нехватку педагогов.

- Можно построить все, даже дворцы, но если нет содержания в образовании и нет педагогов, то ничего не получится. Вопрос кадров очень сложный не только для Дальнего Востока, но и для России, - отметила Васильева.

Кстати, к 2024 году в каждом городе, население которого превышает 60 тысяч человек, появится детский технопарк «Кванториум».

- Если невозможно поставить стационарный, в силу дальних расстояний, в силу сложности передвижения, то он будет мобильный, - сообщила министр.

Она также подчеркнула, что в регионе будет вестись контроль за реализацией всех национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU