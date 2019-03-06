2019-03-06T08:44:56+03:00
Общество

Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском крае

Ольга Васильева провела совещание с министрами образования регионов ДФО и посетила лицей «Звездный»
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском краеМинистр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском краеФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Впервые Хабаровск посетила министр просвещения России. Ольга Васильева оценила качество образования в крае на четверку и нашла проблемные зоны.

- В Хабаровском крае реально хорошее качество образования по сравнению даже со многими другими регионами. Самое главное, что здесь все в развитии. Даже сейчас, находясь в этой школе (лицей «Звездный» - прим. ред.), видно, какие новые проекты по федеральной программе 2025 могут реализовывать на дальневосточной земле, и насколько они эффективны. Общее впечатление очень хорошее. Хабаровский край исторически имеет мощный потенциал, здесь живут хорошие, интересные люди, - сказала Ольга Васильева, министр просвещения РФ.

Болевыми точками в региональном образовании министр назвала старую инфраструктуру, которая подлежит замене, капитальному ремонту, а также нехватку педагогов.

- Можно построить все, даже дворцы, но если нет содержания в образовании и нет педагогов, то ничего не получится. Вопрос кадров очень сложный не только для Дальнего Востока, но и для России, - отметила Васильева.

Кстати, к 2024 году в каждом городе, население которого превышает 60 тысяч человек, появится детский технопарк «Кванториум».

- Если невозможно поставить стационарный, в силу дальних расстояний, в силу сложности передвижения, то он будет мобильный, - сообщила министр.

Она также подчеркнула, что в регионе будет вестись контроль за реализацией всех национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачника
В Хабаровске стартовал сезон «здоровых суббот»
Молодой рецидивист в Хабаровске не смог уйти из чужой квартиры с пустыми руками
Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 5 марта: хабаровчане удачно стартовали в серии «плей-офф»
Будущих ученых в Хабаровском крае будут готовить в специальных «опорных школах»
Продавец цветов избил до полусмерти пьяного хабаровчанина
В Хабаровском крае распределят 50 миллионов рублей на благоустройство
Хабаровчане попросили построить школу в «Строителе»
На Хехцире под Хабаровском реанимируют горнолыжную базу
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к волне сокращений работников
Бассейн в хабаровской школе капитально отремонтируют на деньги спонсора
Дерзкие лесорубы нагло разоряли лес в Хабаровском крае
Начинающим бизнесменам в Хабаровске помогут избежать ошибок в стартапах
Котельная в Хабаровске раскочегарилась до пожара
Погода в Хабаровске на 6 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без существенных осадков
Для ликвидации второй смены в Хабаровском крае нужно построить более 30 школ
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Хабаровчане начали голосовать за меры по развитию Дальнего Востока
Бизнесменам в Хабаровском крае надо сдать отчетность, чтобы получить льготный заем
Десятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 марта
Матч «Амурские тигры» - «Красная Армия» 4 марта: хабаровчане уступили с разницей в одну шайбу
В Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорог