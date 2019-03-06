СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-06T10:00:13+03:00

Охотники в Хабаровском крае выяснили, кто из них «Мэргэн» ФОТО: Администрация Амурского района

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В селе Джуен Амурского района 2 марта прошел «Вайчамди аняни» - национальный праздник охотника. Мероприятие дает возможность не только прикоснуться к истории нанайской культуры, но и лицезреть очень интересное и насыщенное своего рода шоу, которое корнями уходит в традиции коренных общин.

- Во время праздника 10 молодых людей поборолись за звание «Мэргэн», которое присваивают только самым ловким и удачливым охотникам и рыбакам, которые в совершенстве владеют луком, гарпуном и острогой, добывают много пушнины, мяса и рыбы. «Мэргэны» отличаются своим умом, удалью, ловкостью и работоспособностью. В этот раз лучшим стал охотник Тимур, который прошёл семь этапов соревнований за самый короткий промежуток времени, - рассказали в администрации Амурского района.

Праздник в селе проходит второй год подряд. Музыкальный подарок участникам мероприятия преподнес депутат районного собрания, певец Сергей Провозин. Кроме того, гости праздника посмотрели изделия мастеров нанайской культуры, продегустировали блюда нанайской национальной кухни, постреляли из лука, метали копье и прыгали через национальные нарты.

ИСТОЧНИК KP.RU