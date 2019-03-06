2019-03-06T10:30:01+03:00
Общество

Юбилейная «Студенческая весна» пройдет в Хабаровске

Мероприятие объединит сотни парней и девушек
Ольга КИВА
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Юбилейная «Студенческая весна» пройдет в ХабаровскеЮбилейная «Студенческая весна» пройдет в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске активно готовятся к проведению «Студенческой весны». В этом году мероприятие будет юбилейным – 25 лет назад прошел первый фестиваль в регионе. Как и прежде, смотр-конкурс устроят в апреле, по прогнозам организаторов, посетят его больше тысячи молодых участников, которые готовы продемонстрировать творческий и научный потенциал.

Заявки от конкурсантов в научно-исследовательскую программу принимают до 15 марта, в творческую программу – до 22 марта.

Традиционно фестиваль откроет конкурс студенческих научных работ. Участники не просто покажут свои проекты, но и обсудят заявленные материалы на тему экономики, истории, юриспруденции, социальной политики. Также с 9 по 13 апреля пройдет отбор творческих заявок. Вход на конкурсные просмотры свободный, поэтому приглашаем всех желающих в КСК «Арсеналец». 27 апреля в Городском дворце культуры состоится гала-концерт с участием лучших коллективов и солистов края, - рассказал Евгений Демин, председатель краевого комитета по молодежной политике.

Более подробная информация о мероприятии и участии в нем по телефонам (4212) 46-43-10 и 31-66-41.

Отметим, конкурсанты, которые получат Гран-при творческой программы краевого смотра-конкурса, будут представлять регион в Перми на Всероссийской «Студенческой весне-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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