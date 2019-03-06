Золотоносную «Полянку» запустят в Хабаровском крае
В Хабаровском крае готово к запуску месторождение «Полянка», которое находится в Николаевском районе. Недропользователи рассчитывают добывать на нем полторы тонны золота в год. Работы на месторождении ориентировочно начнутся в мае.
- На данный момент на территории обустроили карьер, рабочие площадки, пирс, склады, дороги. Также здесь установили подстанцию, генератор, смонтировали водозабор и ЛЭП, оборудовали базовый лагерь для рабочих, где есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Отметим, что руду на «Полянке» собираются добывать открытым способом, извлекать драгметаллы будут с помощью технологии кучного выщелачивания, то есть обрабатывать химическими реактивами. После этого частицы золота переместятся в специальный резервуар, где их соберут и отправят в переработку.
ИСТОЧНИК KP.RU