Золотоносную «Полянку» запустят в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-06T12:47:06+03:00

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В Хабаровском крае готово к запуску месторождение «Полянка», которое находится в Николаевском районе. Недропользователи рассчитывают добывать на нем полторы тонны золота в год. Работы на месторождении ориентировочно начнутся в мае.

- На данный момент на территории обустроили карьер, рабочие площадки, пирс, склады, дороги. Также здесь установили подстанцию, генератор, смонтировали водозабор и ЛЭП, оборудовали базовый лагерь для рабочих, где есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что руду на «Полянке» собираются добывать открытым способом, извлекать драгметаллы будут с помощью технологии кучного выщелачивания, то есть обрабатывать химическими реактивами. После этого частицы золота переместятся в специальный резервуар, где их соберут и отправят в переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU